Jakub Kamiński, strzelec gola w meczu z Holandią. „Zrobimy wszystko, by pojechać na mundial"

Aktualizacja: 15.11.2025 18:54 Publikacja: 15.11.2025 12:57
Jakub Kamiński
Foto: PAP/Piotr Nowak
Robert jest tak dobrym piłkarzem, że sam dostrzegł mnie wychodzącego na dobrą pozycję. Współpraca między nami jest bardzo obiecująca. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że w przyszłości takich akcji będzie jeszcze więcej.
Na to nas uczulał trener Jan Urban. Mówił, że chce zobaczyć drużynę, która z takim rywalem potrafi się utrzymać przy piłce i kreować sytuacje z ataku pozycyjnego. Dzisiaj robiliśmy to bardzo dobrze, a przy odrobinie szczęścia powinniśmy ten mecz – moim zdaniem – wygrać. Szkoda, że tak się nie stało, bo zagraliśmy bardzo dobrze. To kolejny krok w kierunku rozwoju tej reprezentacji pod wodzą trenera Urbana.
Graliśmy z Holendrami już drugi raz jak równy, z równym, obydwa mecze zakończyły się remisami i n...
Miejmy nadzieję, że tak. Chcieliśmy odbudować zaufanie kibiców i chyba nam się to udaje. Widać to po liczbie kibiców, którzy zamierzali przyjść na mecz, a nie udało im się kupić biletów i musieli nas oglądać przed telewizorem. Cieszę się z tego, że Polacy chcą się utożsamiać z tą reprezentacją. Oby tak było jak najdłużej. Będziemy robić wszystko, żeby zakwalifikować się na mundial, bo taki jest nasz cel, nasze marzenia, podobnie jak wszystkich Polaków.
Będziemy rozwijać taki sposób gry, bo czujemy, że mamy na tyle dobrych zawodników, by tak grać.
Po bardzo dobrym meczu na PGE Narodowym reprezentacja Polski zremisowała z Holandią 1:1. Nasza dr...
Pierwsza bramka w kadrze też mi się podobała, ale ta jest w meczu z silnym rywalem, poza tym na PGE Narodowym. Trochę goli w tym sezonie już strzeliłem i cieszę się, że w reprezentacji też zacząłem trafiać. To był chyba mój 26. mecz w kadrze, mam za mało bramek i asyst. Liczę na to, że jeszcze w tym sezonie poprawię te statystyki. Miałem odrobinę szczęścia, bo strzeliłem między nogami bramkarza reprezentacji Holandii. Szczęście mi dopisuje.
Kiedy ma się dobry moment i wysoką formę, trzeba to wykorzystywać i czerpać z tego garściami.
To niespodzianka, ale my cel mamy jasny. Chcemy wygrać na Malcie w dobrym stylu i zobaczymy, co będzie dalej.
W każdym meczu gra się o zwycięstwo, ale na pewno pokazaliśmy, że potrafimy się silnym rywalom odgryzać dobrymi akcjami.
Polska zremisowała 1:1 z Holandią i choć teoretycznie ma jeszcze szanse na bezpośredni awans na m...
Na pewno nie było to łatwe, bo jesteśmy ofensywnymi piłkarzami, ale wyglądało to naprawdę dobrze. To była odwaga trenera Urbana, który postawił na taki skład, a nie typową „szóstkę”, która ma zadania stricte defensywne.
Cieszymy się z tego, że kibice przychodzą, ufają nam i mocno nas dopingują. To nas napędza.
Myślę, że nie. Chyba każdy piłkarz spotkał się kiedyś z taką sytuacją.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
