Zaczyna się zgrupowanie kadry. Pora otworzyć nowy rozdział

W poniedziałek rusza zgrupowanie kadry. Pierwsze pod wodzą Jana Urbana. Z wracającym do reprezentacji Robertem Lewandowskim, który odzyskał opaskę kapitana.

Publikacja: 01.09.2025 05:02

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban (z prawej) ze swym asystentem Jackiem Magierą przed rewan

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban (z prawej) ze swym asystentem Jackiem Magierą przed rewanżowym meczem 4. rundy eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa i Hibernian F.C.

Foto: PAP/Leszek Szymański

Tomasz Wacławek

Jan Urban zaczął sprzątać bałagan, jaki wywołała decyzja Michała Probierza o odebraniu opaski Lewandowskiemu. Napastnik Barcelony ogłosił, że rezygnuje z gry w reprezentacji, dopóki nie zmieni się selekcjoner.

Nie musiał długo czekać, bo po czerwcowej porażce z Finlandią (1:2) Probierz podał się do dymisji. Lewandowski przeprosił się z kadrą i w poniedziałkowe popołudnie pojawi się na konferencji prasowej rozpoczynającej zgrupowanie w Katowicach.

Kiedy mecze reprezentacji Polski w eliminacjach mundialu? 

Tematów do rozmowy nie zabraknie, bo po przegranej w Helsinkach Polacy znaleźli się pod ścianą i jeśli we wrześniu nie zdobędą punktów, przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku obejrzą w telewizji.

Czas nie działa na ich korzyść. Przed wylotem do Rotterdamu na czwartkowy mecz z Holandią będą mieli tylko trzy treningi. Już remis będzie sukcesem. Trzy dni później z Finami w Chorzowie muszą wygrać, bo to rywal, z którym mieli walczyć o baraże.

Nowe twarze w kadrze

Stadion Śląski dopiero co żegnał Kamila Grosickiego, ale skrzydłowy Pogoni Szczecin zmienił zdanie i chciałby – podobnie jak jego rówieśnik Lewandowski – wystąpić jeszcze na mistrzostwach świata.

„Tej drużynie nie można odmówić. Jestem zaszczycony powołaniem. Z wielką radością przyjadę na zgrupowanie i znów oddam kadrze serce” – napisał w mediach społecznościowych Grosicki.

W Katowicach pojawią się też m.in. pomijany przez Probierza Kamil Grabara oraz Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski (przeszedł właśnie z Legii do Romy) i Arkadiusz Pyrka, którzy będą mieli szansę na debiut.

Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Osoby Jan Urban Kamil Grosicki Robert Lewandowski reprezentacja Polski

