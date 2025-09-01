Zaczyna się zgrupowanie kadry. Pora otworzyć nowy rozdział

Aktualizacja: 01.09.2025 11:33 Publikacja: 01.09.2025 05:02
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban (z prawej) ze swym asystentem Jackiem Magierą przed rewanżowym meczem 4. rundy eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa i Hibernian F.C.
Foto: PAP/Leszek Szymański
Jan Urban zaczął sprzątać bałagan, jaki wywołała decyzja Michała Probierza o odebraniu opaski Lewandowskiemu. Napastnik Barcelony ogłosił, że rezygnuje z gry w reprezentacji, dopóki nie zmieni się selekcjoner.
Nie musiał długo czekać, bo po czerwcowej porażce z Finlandią (1:2) Probierz podał się do dymisji. Lewandowski przeprosił się z kadrą i w poniedziałkowe popołudnie pojawi się na konferencji prasowej rozpoczynającej zgrupowanie w Katowicach.
Tematów do rozmowy nie zabraknie, bo po przegranej w Helsinkach Polacy znaleźli się pod ścianą i jeśli we wrześniu nie zdobędą punktów, przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku obejrzą w telewizji.
Czas nie działa na ich korzyść. Przed wylotem do Rotterdamu na czwartkowy mecz z Holandią będą mieli tylko trzy treningi. Już remis będzie sukcesem. Trzy dni później z Finami w Chorzowie muszą wygrać, bo to rywal, z którym mieli walczyć o baraże.
Stadion Śląski dopiero co żegnał Kamila Grosickiego, ale skrzydłowy Pogoni Szczecin zmienił zdanie i chciałby – podobnie jak jego rówieśnik Lewandowski – wystąpić jeszcze na mistrzostwach świata.
„Tej drużynie nie można odmówić. Jestem zaszczycony powołaniem. Z wielką radością przyjadę na zgrupowanie i znów oddam kadrze serce” – napisał w mediach społecznościowych Grosicki.
W Katowicach pojawią się też m.in. pomijany przez Probierza Kamil Grabara oraz Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski (przeszedł właśnie z Legii do Romy) i Arkadiusz Pyrka, którzy będą mieli szansę na debiut.
