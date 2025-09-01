Zaczyna się zgrupowanie kadry. Pora otworzyć nowy rozdział

Jan Urban zaczął sprzątać bałagan, jaki wywołała decyzja Michała Probierza o odebraniu opaski Lewandowskiemu. Napastnik Barcelony ogłosił, że rezygnuje z gry w reprezentacji, dopóki nie zmieni się selekcjoner.

Reklama Reklama

Nie musiał długo czekać, bo po czerwcowej porażce z Finlandią (1:2) Probierz podał się do dymisji. Lewandowski przeprosił się z kadrą i w poniedziałkowe popołudnie pojawi się na konferencji prasowej rozpoczynającej zgrupowanie w Katowicach.

Kiedy mecze reprezentacji Polski w eliminacjach mundialu?

Tematów do rozmowy nie zabraknie, bo po przegranej w Helsinkach Polacy znaleźli się pod ścianą i jeśli we wrześniu nie zdobędą punktów, przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku obejrzą w telewizji.

Czas nie działa na ich korzyść. Przed wylotem do Rotterdamu na czwartkowy mecz z Holandią będą mieli tylko trzy treningi. Już remis będzie sukcesem. Trzy dni później z Finami w Chorzowie muszą wygrać, bo to rywal, z którym mieli walczyć o baraże.