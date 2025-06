Drzwi na mundial szeroko otwarte. Zagrają nawet Jordania i Uzbekistan

Jordania to wicemistrz Azji, ale nazwiska jej piłkarzy kibicom w Europie mówią niewiele. Prawie wszyscy grają w rodzimej lidze, tylko jeden występuje na Starym Kontynencie - napastnik Mousa Al-Taamari (Rennes) to pierwszy Jordańczyk, który dostał się do jednej z pięciu najlepszych europejskich lig.

- Ten sukces jest efektem wielu lat ciężkiej pracy. Ten historyczny awans dedykujemy wszystkim, którzy w nas wierzyli - mówi selekcjoner Jamal Sellami, który był już na mundialu jako piłkarz (1998), a teraz pojedzie tam w roli trenera. Marokańczyk zrobił to, czego wcześniej z Jordanią nie zdołali dokonać Harry Redknapp i Ray Wilkins, czyli jego poprzednicy na stanowisku.

Uzbekistan uzyskał niepodległość w 1991 roku po rozpadzie ZSRR, a pierwszy mecz międzypaństwowy rozegrał rok później. Trenerem reprezentacji jest Timur Kapadze, który w uzbeckiej kadrze zanotował ponad 100 spotkań, a najbardziej znanym zawodnikiem Abdukodir Chusanow.

W styczniu 21-letni obrońca przeszedł za 40 mln euro z Lens do Manchesteru City. Interesował się nim nawet Real Madryt. Zanim przeprowadził się do Francji, był podobno oferowany również polskim klubom, ale żaden z nich nie podjął rozmów, m.in. ze względu na napięte relacje między Polską a Białorusią, gdzie Chusanow grał wcześniej. Został pierwszym Uzbekiem, który trafił do Premier League, na razie wystąpił w sześciu meczach.

Od 2020 roku we włoskiej Serie A gra Eldor Szomurodow (Roma), a inny z napastników Abbosbek Fajzullajew (CSKA Moskwa) dwa lata temu został wybrany Młodym Piłkarzem Roku w Azji.