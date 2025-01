Abdukodir Chusanow - pierwszy piłkarz z Uzbekistanu w Premier League

Jeszcze dwa lata temu grał na Białorusi - w klubie FK Eniergietyk-BDU Mińsk. Po mistrzostwach świata do lat 20, w których Uzbekistan dotarł z jego pomocą do 1/8 finału, trafił jednak do Lens.

We Francji zanotował 31 występów, w 12 z tych meczów jego zespół zachował czyste konto. Grał tak dobrze, że zainteresował się nim nawet Real Madryt.

Abdukodir Chusanow. Dlaczego nie chciały go polskie kluby?

Lens zrobiło świetny interes. Zapłaciło za Chusanowa zaledwie 100 tys. euro, a teraz zarobi na nim 40 mln. Co ciekawe, jak informuje portal sport.tvp.pl, Uzbek nim przeprowadził się do Francji, był oferowany również polskim klubom, ale żaden z nich nie podjął rozmów. Podobno jednym z powodów były napięte relacje między Polską a Białorusią.

Za chwilę Chusanow będzie miał szansę zadebiutować w najsilniejszej lidze świata. Ma wzmocnić rywalizację w obronie Manchesteru City, którą w tym sezonie nękają kontuzje.