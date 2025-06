Szymański towarzyski mecz z Mołdawią zakończył po pierwszej połowie, a Zieliński w Chorzowie w ogóle na boisko nie wyszedł. Był oszczędzany na Finlandię, ale okazuje się, że we wtorek też może nie zagrać. Probierz musi więc myśleć nad zmianami w środku pola i nad tym, kogo wystawić w ataku w miejsce nieobecnego Roberta Lewandowskiego.

Kiedy i gdzie obejrzeć mecz Finlandia - Polska?

Polacy, mimo pauzy w ostatniej kolejce eliminacji, wciąż są liderami grupy z kompletem punktów. Trzeba jednak pamiętać, że grali dotąd u siebie z najmniej wymagającymi rywalami - Litwą (1:0) i Maltą (2:0).

Wszystko wskazuje na to, że to z Finami nasi reprezentanci będą się bić o drugą pozycję w grupie, która gwarantuje przepustkę do baraży, dlatego tak ważne jest, by w Helsinkach nie przegrać, a najlepiej powalczyć o zwycięstwo, które zapewni spokój przed jesienną częścią eliminacji.

Transmisja meczu Finlandia - Polska we wtorek o 20.45 w TVP 1 i TVP Sport