Reprezentacji oddał całe serce. Kamil Grosicki w piątek pożegna się z kadrą

Choć grał w Anglii (Hull City, West Bromwich Albion) i we Francji (Rennes), trudno oprzeć się wrażeniu, że ze swoim talentem mógł osiągnąć więcej. Po stronie sukcesów ma tylko Puchar i Superpuchar Polski zdobyte z Jagiellonią Białystok jeszcze w 2010 roku. Marzył o trofeach w Pogoni Szczecin, której jest wychowankiem, ale przegrał dwa finały krajowego pucharu z rzędu.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Mołdawia?

W Chorzowie szykuje się wieczór pełen wzruszeń. To co prawda tylko mecz towarzyski, ale piłkarze powtarzają, że mają z Mołdawią rachunki do wyrównania, zwłaszcza za porażkę w Kiszyniowie (2:3) w eliminacjach Euro 2024.

Dla Michała Probierza będzie to pole do testowania nowych rozwiązań i sprawdzenia zawodników przed wtorkowym spotkaniem z Finlandią w Helsinkach, już o punkty w walce o awans na przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Po dwóch meczach (1:0 z Litwą, 2:0 z Maltą) Polacy prowadzą w grupie z kompletem punktów.

Selekcjoner zdradził, że w piątek bronił będzie przez 90 minut Marcin Bułka. - Nie planujemy zmian na tej pozycji, bo chcemy rozsądnie zarządzać siłami pod kątem przygotowania do spotkania z Finlandią. Wielu piłkarzy dopiero co zakończyło sezon ligowy. Jeśli ktoś zadebiutuje w kadrze, to tylko dlatego, że będzie to najlepsze rozwiązanie dla zespołu - zaznacza Probierz.

Transmisja meczu Polska - Mołdawia w piątek o 20.45 w TVP 1 i TVP Sport