„Liga Narodów trudniejsza niż faza grupowa Euro”. W Monachium i Stuttgarcie rusza turniej finałowy

Kiedy cała Europa rywalizować będzie o punkty w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu w USA, cztery najlepsze zespoły Ligi Narodów stoczą walkę o trofeum.

Emocji nie powinno zabraknąć, bo w gronie uczestników turnieju są trzy drużyny, które triumfowały już w tych rozgrywkach. To Portugalczycy (2019), Francuzi (2021) i Hiszpanie (2023). Niemcy w finałach debiutują, ale przecież nadal należą do futbolowej czołówki, a poza tym będą mieli wsparcie publiczności. Są chyba najbardziej zdeterminowani, bo przed rokiem, także na ojczystej ziemi, liczyli na sukces w Euro 2024, a w ćwierćfinale przegrali po dogrywce z Hiszpanią.

Finały piłkarskiej Ligi Narodów. Kto zagra o trofeum?

- Liga Narodów to jak mini mistrzostwa Europy. Zawsze jest dobrze być gospodarzem. Myślę, że nasi przeciwnicy wolą mieć piłkę, niż się bronić, więc postaramy się zepchnąć ich do defensywy - zapowiada trener reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann, a Leon Goretzka przekonuje, że nie można sprowadzać Portugalii tylko do Cristiano Ronaldo. - To zespół pełen graczy światowej klasy. Jesteśmy na to przygotowani - zapewnia pomocnik Bayernu.

Jeszcze większe zainteresowanie budzi starcie Hiszpanii z Francją, czyli mistrza Europy z wicemistrzem świata. Nic dziwnego, skoro po jednej stronie staną Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams i Dani Olmo, po drugiej - Kylian Mbappe.