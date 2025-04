Zbliża się klubowy mundial w USA. Wakacji w tym roku nie będzie

Miliard dolarów w puli nagród, 125 mln dla zwycięzcy - światowa federacja (FIFA) nie zamierza oszczędzać na premiach, bo spodziewa się nawet 2 mld przychodu z turnieju. - Nie zatrzymamy ani jednego dolara - przekonuje szef FIFA Gianni Infantino.

Reklama

525 mln zostanie rozdzielone między wszystkich 32 uczestników w ramach opłaty za udział w mistrzostwach, 475 mln to kwota przeznaczona na premie za wyniki. Resztę pieniędzy FIFA zamierza przekazać na wsparcie klubowej piłki na całym świecie.

Kiedy rusza klubowy mundial w USA?

Lata nieparzyste, gdy nie odbywają się mundiale ani mistrzostwa Europy (wyjątkiem było postpandemiczne Euro 2021), dawały piłkarzom szansę na regenerację i zbieranie sił między sezonami. Ten rok będzie jednak inny. Klubowy mundial rusza już dwa tygodnie po finale Ligi Mistrzów (14 czerwca), co oznacza, że najlepsi przystąpią do niego praktycznie z marszu, bo przecież trzeba przyjechać wcześniej, by się zaaklimatyzować i przystosować do innej strefy czasowej.

- To kolejne lato, w którym tak naprawdę nie będziemy mieli przerwy. Nie podoba nam się to, ale co możemy z tym zrobić? Trzeba będzie grać, by wygrać - mówi napastnik Bayernu Monachium Harry Kane, choć on i tak znajduje się w lepszej sytuacji od innych, bo Bundesliga kończy sezon 17 maja, Bawarczycy za chwilę odzyskają tytuł, a z Ligi Mistrzów i Pucharu Niemiec już odpadli. W teorii Anglik powinien mieć więcej czasu na odpoczynek.