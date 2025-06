Kadra zaczęła zgrupowanie w Katowicach. Lewandowski jak Ronaldo i Ibrahimović

Probierz nie zdecydował jeszcze, kogo wystawi w piątek w bramce, ani czy da szansę debiutantowi Oskarowi Repce z GKS Katowice. - Pamiętam, jak wracał do Polski i był u mnie na testach w Cracovii. Wtedy był jeszcze środkowym obrońcą. Przez te kilka lat zrobił duży postęp. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na treningach - mówi selekcjoner. Wciąż wierzy w Kacpra Urbańskiego, którego kariera wyhamowała.

Polska - Mołdawia, czyli fatalne wspomnienia

Mołdawia to 154. drużyna w rankingu FIFA, ale polskim piłkarzom kojarzy się ostatnio fatalnie. W eliminacjach Euro 2024 przegrali z nią w Kiszynowie 2:3, mimo prowadzenia 2:0, a w Warszawie zremisowali 1:1.

- Bardzo dobrze pamiętam te mecze. Mamy sobie coś do wyjaśnienia. Choć to spotkanie towarzyskie, czekam na nie jak na każde inne. Na pewno podejdziemy do niego poważnie i będziemy chcieli wygrać - zapowiada Jakub Kiwior.