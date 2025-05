Pierwszy taki sezon od 2017 roku. Co się dzieje z Manchesterem City?

To, co wydarzyło się w sobotę na Wembley, będzie symbolicznym obrazkiem upadku drużyny, która w ostatnich latach zdominowała rozgrywki w Anglii. Zawodnicy Guardioli ponieśli porażkę z rywalem z dolnej połówki tabeli Premier League, który nigdy wcześniej nie zdobył żadnego trofeum i nie grał w europejskich pucharach (teraz dostał się do Ligi Europy).

Dla Manchesteru City to była ostatnia szansa, by nie zostać z pustymi rękami. Po czterech latach panowania z tronu w Anglii zepchnął ich Liverpool, a w Lidze Mistrzów za burtę wyrzucił ich już w barażach Real Madryt. Ekipa Guardioli szybko odpadła nawet z Pucharu Ligi Angielskiej. Doszło do tego, że w przyszłym sezonie może jej zabraknąć w Champions League, jeśli nie wygra dwóch ostatnich spotkań na krajowym podwórku.

Finał Pucharu Anglii. Dlaczego Erling Haaland nie chciał wykonać rzutu karnego?

– To koszmarny rok – nie ukrywa Erling Haaland, który w sobotę nie podszedł do rzutu karnego. Oddał piłkę Omarowi Marmoushowi, a ten spudłował. Bramkarz Crystal Palace Dean Henderson przyznał później, że to ułatwiło mu zadanie, bo wiedział, w który róg będzie strzelał Egipcjanin.

Guardiola, zapytany o tę sytuację, tłumaczył, że decyzję o tym, kto ma wykonać jedenastkę, zostawił zawodnikom. – Haaland to napastnik światowej klasy, ale kiedy rozmawiamy o Leo Messim i Cristiano Ronaldo, nie ma mowy, żeby oddali piłkę. To właśnie odróżnia ich od Haalanda czy Kyliana Mbappe. Są samolubni i chcą zdobywać bramki w każdym meczu. Może myśl o karnym na Wembley okazała się dla Haalanda zbyt trudna – zastanawia się na łamach BBC Sport były napastnik reprezentacji Anglii Wayne Rooney.