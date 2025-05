Najszczęśliwszy człowiek na murawie. Harry Kane doczekał się trofeum

Trudno w to uwierzyć, bo przecież mowa o jednym z najlepszych napastników na świecie, strzelającym gole jak na zawołanie, ale do niedzielnego wieczora Kane nie poznał smaku triumfu w żadnych rozgrywkach - ani z klubem, ani z reprezentacją Anglii.

Można powiedzieć, że miał pecha, bo przez 13 lat był zawodnikiem Tottenhamu, który na Wyspach miał silną konkurencję, a kiedy w Lidze Mistrzów dotarł do finału, to nawet tam wpadł na rywala z krajowego podwórka i przegrał z Liverpoolem (2019). Z Anglią poniósł dwie porażki w finałach mistrzostw Europy (2020, 2024).

Ile kosztował Harry Kane?

Wydawało się, że ta posucha skończy się, gdy podpisał kontrakt z Bayernem. Trafił do drużyny, która zdobyła 11 tytułów mistrza Niemiec z rzędu. Nic więc dziwnego, że gdy Bawarczyków w zeszłym sezonie z tronu zepchnął Bayer Leverkusen, zaczęto mówić i pisać o „klątwie Kane'a”.

Nie pomogło nawet 36 bramek Anglika. Niewiele brakowało, by już w pierwszym sezonie w Bundeslidze pobił rekord Roberta Lewandowskiego (41 goli). Przychodził zresztą do Monachium jako wymarzony następca polskiego napastnika. Bawarczycy potrzebowali rasowego snajpera i nie wahali się rozbić banku. Wydali 100 mln euro, co im się wcześniej nie zdarzyło.