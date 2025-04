Arsenal i Paris Saint-Germain nigdy nie wygrały Ligi Mistrzów. Jedna z tych drużyn stanie więc przed historyczną szansą.

Reklama

Piłkarze z Paryża czekają na nią pięć lat. W 2020 roku, w samym środku pandemii, dotarli do finału, ale na pustym stadionie w Lizbonie przegrali z Bayernem Monachium (0:1). Arsenal jedyny raz o trofeum rywalizował w 2006 roku, poniósł wówczas porażkę z Barceloną (1:2). Większość młodych zawodników klubu z Londynu tego nie pamięta.

Jakub Kiwior. Przez Słowację na salony

Jakub Kiwior miał wtedy sześć lat i stawiał pierwsze piłkarskie kroki w Tychach. Być może oglądał w telewizji wspomniany finał w Paryżu i nawet wyobrażał sobie, że sam kiedyś zagra w takim meczu, ale przecież takie marzenia mają miliony chłopaków na całym świecie. Udaje się nielicznym.

Przypadek Kiwiora pokazuje, że na futbolowy szczyt można się dostać okrężną drogą. Liczy się ciężka praca, konsekwencja i odwaga. Z Polski wyjechał już w wieku 16 lat, nie mając rozegranego ani jednego meczu w Ekstraklasie. Razem z ojcem piłkarzem-amatorem, przeprowadził się do Belgii. Trafił do Anderlechtu Bruksela, z juniorami tego klubu zdobył mistrzostwo kraju, zagrał także w młodzieżowej Lidze Mistrzów, ale do dorosłego zespołu się nie przebił, więc postanowił przenieść się na Słowację. Z MSK Żylina zdobył wicemistrzostwo kraju i zaczęto go porównywać do Milana Skriniara - wychowanka klubu, który zrobił karierę w Interze Mediolan, a od dwóch lat jest zawodnikiem PSG (dziś na wypożyczeniu w Fenerbahce Stambuł).