Liverpool mistrzem Anglii, rekord Manchesteru United wyrównany

Kiedyś sir Alex Ferguson powiedział, że jego największym wyzwaniem jest “strącenie Liverpoolu z pieprzonej grzędy”.

Zadaniu podołał. Zdobył z Manchesterem United 13 tytułów mistrzowskich i zostawił klub na szczycie listy wszech czasów w Anglii.

Arne Slot w elitarnym gronie trenerów

W niedzielne popołudnie Liverpool rekord ten wyrównał. I to już rok po odejściu Juergena Kloppa. - Gdybyś w sierpniu zapytał kibiców, czy ich drużyna wygra Premier League, większość odpowiedziałaby, że nie - mówi w rozmowie z BBC były bramkarz The Reds Sander Westerveld. - Klopp był kimś w rodzaju boga, który zmienił klub - nie tylko na boisku. A Arne Slot przychodził do Anglii jako nieznany trener z Holandii. Dla Liverpoolu stał się jednak idealny. Jest normalnym facetem, twardo stąpającym po ziemi. Nie dał się ponieść emocjom, gdy Liverpool wygrał 11 z pierwszych 12 meczów, i nie spanikował, kiedy przegrał finał Pucharu Ligi, pięć dni po odpadnięciu z Ligi Mistrzów.

Slot dołączył do elitarnego grona szkoleniowców, którzy wygrali Premier League już w pierwszym sezonie pracy. Są tam Jose Mourinho (2005, Chelsea), Carlo Ancelotti (2010, Chelsea), Manuel Pellegrini (2014, Manchester City) i Antonio Conte (2017, Chelsea).