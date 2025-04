Mistrzom Polski stawił czoła zespół zupełnie inny od tego, który jesienią przegrał z Legią (0:1). Wtedy trwała jeszcze w Lidze Konferencji faza ligowa i Manuel Pellegrini mecz przy Łazienkowskiej potraktował z odpowiednim dystansem, delegując do gry głównie rezerwowych. Teraz szósty zespół ligi hiszpańskiej grał już na galowo, korzystając w pełni z atutów wycenianej na ponad 170 mln euro kadry. Łączna wartość piłkarzy z Białegostoku – wedle transfermarkt.com – to blisko sześć razy mniej.

Liga Konferencji. Jagiellonia Białystok odebrała lekcję i nagrodę

Czwartkowy mecz był dla Jagiellonii wszystkim: nagrodą za europejski wysiłek (mistrzowie Polski rozgrywali swój siedemnasty mecz na międzynarodowej arenie w ciągu dziewięciu miesięcy), największym w sezonie wyzwaniem oraz okazją do nauki, z której Siemieniec chciał korzystać, bo tylko próbując grać w piłkę - Legia z Chelsea nawet takiej nie podjęła – można drużynę rozwijać.

Wynik nie oddaje przebieg meczu, bo gospodarze mogli wygrać wyżej, i szanse na awans do półfinału Jagiellonia ma niewielkie. Wiele wskazuje na to, że za tydzień Białystok pożegna się z pucharami, ale na krótko. Trener Siemieniec oraz dyrektor Łukasz Masłowski zbudowali zespół, który nie tylko odniósł sukces w Lidze Konferencji, ale także – to w polskiej piłce rzadkość - umiał połączyć rywalizację na wielu frontach i siedem kolejek przed końcem sezonu wciąż jest w grze o mistrzostwo Polski.