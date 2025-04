– Zgodziłem się na powrót do futbolu, bo wierzyłem, że tę drużynę stać na trofea. To najpiękniejszy i najskuteczniejszy zespół, w jakim grałem. Teraz przyszedł taki moment sezonu, by zacząć marzenia zamieniać w cele – opowiadał Szczęsny w rozmowie z TVP Sport.

Barcelona-Real. Kiedy odbędzie się finał Pucharu Króla?

Pierwsza okazja już 26 kwietnia. To wtedy Barcelona powalczy o Puchar Króla z Realem Madryt. I może to być początek maratonu.

11 maja Katalończycy podejmą Królewskich w lidze, a trzy tygodnie później hiszpańscy giganci mogą trafić na siebie w finale Ligi Mistrzów w Monachium. Możemy więc mieć tej wiosny prawdziwą piłkarską ucztę z udziałem Lewandowskiego i Szczęsnego.

– To fantastyczne móc zagrać El Clasico w finale. Jesteśmy Barçą, gramy, by zdobywać tytuły, ale przed nami kilka meczów, na których musimy się teraz skupić. Pierwszy z nich przeciwko Betisowi – zaznacza trener Flick.

Najbliższy mecz Dumy Katalonii w La Liga, spotkanie Barcelona – Betis (w sobotę o 21:00) warto obejrzeć również z tego względu, że ekipa z Sewilli będzie przeciwnikiem Jagiellonii Białystok w ćwierćfinale Ligi Konferencji (10 i 17 kwietnia).