Pogoń Szczecin wraca na Stadion Narodowy

Trener Puszczy Tomasz Tułacz przed spotkaniem był radosny i cieszył się z tego, co już osiągnął ze swoim klubem – półfinał Pucharu Polski, gra od dwóch sezonów w Ekstraklasie. Z nadzieją patrzył w najbliższą przyszłość, nie wykluczał majowej wizyty na PGE Narodowym.

Reklama

Naprzeciw Puszczy stanęła jednak drużyna podrażniona ubiegłoroczną porażką w finale Pucharu Polski, czwarty zespół Ekstraklasy, wciąż mający szansę na podium. Piłkarze Pogoni kilka dni temu dostali zaległe wypłaty od nowego właściciela Alexa Haditaghiego. Pojawiła się więc dodatkowa motywacja.

Pogoń Szczecin bez litości

Rzeczywistość okazała się okrutna dla gospodarzy i szybko zweryfikowała aspiracje, by najlepszy wynik w historii klubu był jeszcze lepszy. Puszcza tylko na początku spotkania miała sytuacje, które dawały jej nadzieję na awans do finału. Pierwsza miała świetną okazję do strzelenia gola.

Ale piłkarze Pogoni szybko sprowadzili ich na ziemię. Już w 5. minucie objęli prowadzenie po golu Leonardo Koutrisa. Gdy chwilę potem Artur Craciun nie wykorzystał rzutu karnego dla gospodarzy, wiadomo było, że nie jest to dzień piłkarzy z Niepołomic.

Jeszcze w pierwszej połowie stracili drugą bramkę (Wahlqvist), kolejną tuż po przerwie (Koulouris). Goście ze Szczecina rozpracowali bez litości rewelację polskiej piłki i obnażyli jej braki. Odnieśli zasłużone zwycięstwo.