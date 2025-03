Stefan Szczepłek: Polska - Malta. Sto minut nudów

Najlepsze wrażenie robił na lewym skrzydle Jakub Kamiński. W klubie prawie nie gra, w dwumeczu kadry był bodaj najlepszy. Znów poniżej oczekiwań zagrał zwykle mocny Przemysław Frankowski. Jeśli nie poprawi się obrońca Kamil Piątkowski, to z silniejszym przeciwnikiem może być niedobrze.

Mecz był nudny, bo, w przeciwieństwie do poprzedniego - z Litwą, nie trzeba było drżeć o wynik

Całkowicie zawiódł ofensywny Mateusz Bogusz, ale to nie powód aby prowadząc 1:0 zastępować go defensywnym Bartoszem Sliszem. Jakub Moder i Sebastian Szymański tym razem momenty dobre przeplatali z kiepskimi. A cała linia pomocy miała sporo pola do popisu, bo Maltańczycy nie stanowili w środku boiska zagrożenia. Mimo to z tej strefy boiska rozpoczynało się zbyt mało akcji.

Mecz był nudny, bo, w przeciwieństwie do poprzedniego - z Litwą, nie trzeba było drżeć o wynik. Wiadomo było, że wygramy, liczono, że strzelimy więcej goli i jedyne co mogło jako tako podniecać to to - w jaki sposób. Nasi piłkarze nie robili jednak kibicom większych nadziei.

I może to nie przypadek, że tym razem na stadion przyszło nieco ponad 45 tysięcy widzów. O kilka tysięcy mniej niż ostatnio.