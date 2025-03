Mateusz Skrzypczak. Z Poznania przez Białystok do kadry

W Poznaniu Skrzypczak został co prawda mistrzem Polski (2022), ale wkład w ten sukces miał niewielki. Przez trzy lata uzbierał w Ekstraklasie ledwie siedem meczów. Więcej występował w Pucharze Polski, ale zaistniał dopiero w Jagiellonii, gdzie grał m.in. u boku Michała Pazdana.

Czy Mateusz Skrzypczak zagra w meczach z Litwą i Maltą?

Z Poznania Skrzypczak wyniósł przyjaźnie z Jakubem Moderem i Tymoteuszem Puchaczem. Z pierwszym spotkał się na zgrupowaniu, drugi powołania tym razem nie otrzymał. Skrzypczak jest w życiowej formie, więc biorąc pod uwagę kłopoty kadry na środku obrony, niewykluczone, że w meczach eliminacji mundialu z Litwą (piątek) i Maltą (poniedziałek) na PGE Narodowym dostanie szansę.

- Wiadomo, że każdy chce grać, ale nie chcę mówić, co mogę dać reprezentacji. To tylko słowa. Mam nadzieję, że będę miał okazję pokazać swoje umiejętności – zaznacza i nie ukrywa, że to, co zobaczył po przyjeździe na zgrupowanie, przerosło jego oczekiwania. - W Białymstoku jest moda na Jagiellonię i zainteresowanie jest duże, ale to, co tu się dzieje – szał. To dla mnie coś nowego – dodaje.