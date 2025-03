Pierwsze w tym roku zgrupowanie kadry. Robert Lewandowski: zaczynamy od zera

Probierz nie zdecydował jeszcze, kogo wystawi w bramce. Najpierw musi porozmawiać z zawodnikami.

- Powołaliśmy tych, którzy mogą kadrze dać najwięcej. Widać, że wszyscy przyjechali nastawieni optymistycznie. Chcemy wygrać obydwa spotkania i pojechać na mistrzostwa świata. Musimy wyeliminować błędy, które popełniliśmy w Lidze Narodów. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nawet strata punktu może kosztować awans - opowiadał selekcjoner.

Kiedy Robert Lewandowski zdobył ostatnią bramkę na PGE Narodowym?

Robert Lewandowski nie chciał odpowiadać na pytania, czy wolałby zagrać o awans z Holandią czy z Hiszpanią. Apelował, by skupić się na najbliższych meczach, odzyskać pewność siebie i automatyzmy.

- Zdajemy sobie sprawę, że eliminacje bywają ciężkie. Mamy szacunek do przeciwników, ale to my będziemy chcieli dyktować tempo i warunki od pierwszych minut - zaznacza kapitan reprezentacji. Zgadza się, że drużynie może pomóc zorganizowany doping na PGE Narodowym. - Nie mogę się doczekać, jak będzie to wyglądało w praktyce - mówi.

Lewandowski ma nadzieję, że przerwie złą serię i wreszcie zdobędzie bramkę na Narodowym. Ostatniego gola strzelił tu w towarzyskim spotkaniu z Łotwą, w listopadzie 2023 roku.