PSG wyrzuca Liverpool z Ligi Mistrzów po karnych

Po przerwie piłkarze Liverpoolu znów uzyskali zdecydowaną przewagę. Zastopował ich wtedy Donnarumma i zjednoczona w obronie cała drużyna paryżan. Doszło do dogrywki, w której to goście przejęli inicjatywę, ale losy awansu do ćwierćfinału rozstrzygnęły się w serii rzutów karnych, a w nich wielką klasę ponownie pokazał Włoch. Obronił dwie „jedenastki” wykonywane przez Darwina Nuneza i Curtisa Jonesa. Jego koledzy z pola byli bezbłędni.

PSG awansował. „Gigio, to bohater” - skomentował ten mecz dziennik „L'Equipe”.

W ćwierćfinale paryżanie zagrają ze zwycięzcą dwumeczu Aston Villa – Club Brugge. W pierwszym spotkaniu angielski klub wygrał 3:1. Drugim półfinalistą w tej części drabinki Ligi Mistrzów będzie: Atletico Madryt, Real Madryt, Arsenal Londyn albo PSV Eindhoven.

Gol Jakuba Modera dla Feyenoordu Rotterdam

Przed rewanżem w Mediolanie z Interem Feyenoord Rotterdam stał na straconej pozycji. W Holandii przegrał 0:2. Na San Siro do przerwy było 1:1. Dla gości gola strzelił Jakub Moder, który został został wykupiony z Brighton w styczniu za 3 miliony euro.

Reprezentant Polski wykorzystał rzut karny. Wcześniej to on był faulowany. To pierwsza bramka strzelona przez byłego pomocnika Lecha Poznań od trzech lat. Ostatni raz, kontuzjowany przez długie miesiące Moder, wpisał się na listę strzelców w styczniu 2022 roku w spotkaniu Pucharu Anglii z West Bromwich Albion.