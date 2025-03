Neymar wraca do reprezentacji. Czy wróci też do Europy?

Brazylia go potrzebuje, bo eliminacje mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku idą jej jak po grudzie. Po 12 z 18 meczów zajmuje piąte miejsce w strefie Conmebol (Ameryka Południowa). Ma szczęście, że dzięki zwiększeniu liczby uczestników na turniej awansuje bezpośrednio aż sześć drużyn, a siódma zagra w barażach.

Canarinhos czekają teraz ważne spotkania z Kolumbią (20 marca) i Argentyną (25 marca). Kibice liczą, że powrót Neymara natchnie zespół do lepszej gry. - Czekaliśmy na niego - nie ukrywał selekcjoner reprezentacji Brazylii Dorival Junior.

Czy Neymar może znów zagrać w Barcelonie?

Czy kolejnym krokiem w karierze Neymara będzie powrót do Barcelony? - To pytanie nie do mnie, lecz do dyrektora sportowego - unikał odpowiedzi trener Hansi Flick, czy byłby zainteresowany zakontraktowaniem Brazylijczyka. Według katalońskiego “Sportu” agent piłkarza Pini Zahavi zaoferował go już Barcelonie i Bayernowi Monachium.

Neymar chciałby wrócić do jednej z silnych europejskich lig, by lepiej przygotować się do swojego ostatniego mundialu.