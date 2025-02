Puchar Polski. Ryoya Morishita prowadzi Legię do półfinału

Legia chciała zatrzeć złe wrażenie z ostatnich meczów i zaczęła z dużym animuszem. Aktywny był zwłaszcza Marc Gual (były napastnik Jagiellonii), który dwa razy groźnie strzelał w pierwszych pięciu minutach. W 15. minucie Hiszpan świetnie podał do Kacpra Chodyny, a ten pokonał Sławomira Abramowicza. Legioniści cieszyli się krótko, bo sędziowie VAR słusznie dopatrzyli się spalonego.

Legia w półfinale Pucharu Polski. Czy Goncalo Feio może być spokojny o posadę?

Z biegiem czasu piłkarze Jagiellonii opanowali nerwy, zaczęli radzić sobie z wysokim pressingiem i tworzyć groźne akcje. Dopięli swego w 30. minucie, gdy piękną akcję wykończył Jarosław Kubicki. Do przerwy wynik się nie zmienił.

Po przerwie Legia przycisnęła i w 54. minucie wyrównał Jan Ziółkowski. Młody obrońca Legii strzelił tak, jak nie potrafią napastnicy warszawskiej drużyny. Słabo zagrał nowy nabytek Ilja Szkurin, który miał jedną szansę na gola, ale nie potrafił przyjąć piłki w polu karnym.

To, co VAR „zabrał” Legii w pierwszej połowie, „oddał” po przerwie. Dwa razy Jagiellonia mogła dostać karnego i dwa razy, po analizie powtórek, kibice Legii oddychali z ulgą. Za drugim razem Jesus Imaz już szykował się do strzału, ale musiał odłożyć piłkę, bo arbiter po długich naradach uznał, że Oskar Pietuszewski jednak nie był faulowany. Gdyby kapitan mistrzów Polski strzelił, to Jagiellonia wyszłaby na prowadzenie i byłaby o krok od awansu.

Gola na wagę zwycięstwa strzelił dla warszawian Ryoya Morishita. Japończyk uderzył precyzyjnie, ale też nie popisał się Abramowicz, który nie zdołał odbić piłki. Przerw było tak dużo, że Piotr Lasyk doliczył do drugiej połowy 10 minut, ale Jagiellonia nie była w stanie odpowiedzieć. Kolejnego gola dołożył za to Morishita, który uderzył tak mocno, że rozerwał boczną siatkę.