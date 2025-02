Saudyjczycy nie odpuszczają. Zapłacą miliard euro za Viniciusa Juniora?

Przed przyjściem Jude'a Bellinghama i Kyliana Mbappe był największą gwiazdą ekipy, dziś jest jednym z trzech króli, choć to on strzelił gola w ostatnim finale Ligi Mistrzów (2:0 z Borussią Dortmund), został przez światową federację (FIFA) uznany za gracza roku, a w plebiscycie Złotej Piłki magazynu “France Football” zajął drugie miejsce.

Vinicius Junior szczęśliwy w Realu

- Mam umowę do 2027 roku, ale zawsze powtarzam, że chciałbym tu grać przez długi czas. Marzyłem o tym, by trafić do Realu. Ważne jest dla mnie, by być częścią jego historii. Ronaldo, Cristiano Ronaldo to piłkarze, którzy zdefiniowali epokę w tym klubie. Mam nadzieję, że pójdę w ich ślady - przyznał Vinicius Junior. Nie zniechęcają go rasistowskie ataki, z jakimi musi się mierzyć na hiszpańskich stadionach.

- O ile mi wiadomo - a mam bezpośrednie informacje od niego - jest tutaj bardzo szczęśliwy - podkreśla trener Królewskich Carlo Ancelotti.

Saudyjczycy jednak tak łatwo nie odpuszczą. Monitorują negocjacje Brazylijczyka z Realem i jeśli wyczują szansę na jego zakup, przystąpią do ataku.