Marcin Robak wznawia karierę. Teraz będzie grał w futsal

O angażu byłego zawodnika m.in. Widzewa Łódź, tureckiego Konyasporu, Pogoni Szczecin, Lecha Poznań i Śląska Wrocław poinformował we wtorek wieczorem FC Reiter Toruń, występujący w Fogo Futsal Ekstraklasie. W klubowym komunikacie przekazano, że 42-latek może zadebiutować już w środowym meczu 22. kolejki z AZS UW Darkomp Wilanów.



Robak to dziewięciokrotny reprezentant Polski (jedna bramka), strzelec 120 goli w piłkarskiej ekstraklasie. Dwukrotnie – w sezonie 2013/14 w barwach Pogoni i trzy lata później jako zawodnik Lecha – zdobywał koronę króla strzelców. Dla Widzewa Łódź zdobył na trzech poziomach rozgrywkowych 77 bramek, co uczyniło go najlepszym snajperem tego klubu w historii. Zakończenie piłkarskiej kariery ogłosił w listopadzie 2022 roku.



FC Reiter Toruń walczy o utrzymanie w futsalowej ekstraklasie. Zespół trapiony jest przez kontuzje, a w ostatni weekend przegrał ważny, wyjazdowy mecz z Red Dragons Pniewy, przez co ma już tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Torunianie dopinają w tej chwili formalności związane ze zgłoszeniem Robaka do składu. Jest szansa, że napastnik zagra już w środę, a pierwszy mecz będzie dla niego dobrą okazją do przetarcia – rywalem FC jest bowiem pogodzony ze spadkiem AZS UW Darkomp Wilanów. Czerwona latarnia ligi w rundzie wiosennej traci średnio prawie 9 bramek na mecz.