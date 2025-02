Robert Lewandowski wśród najlepszych strzelców w historii. Pelé w zasięgu Polaka

Robert Lewandowski znów regularnie może cieszyć się ze zdobytych goli. Sezon 2024/2025 w barwach Barcelony jest dla niego dużo bardziej udany niż poprzedni. Polski napastnik jest wśród najlepszych strzelców bieżących rozgrywek (La Liga + Liga Mistrzów + Złoty But), a na dodatek ma coraz mocniejszą pozycję w rankingach wszech czasów.

Reklama

Gol zdobyty przez Lewandowskiego w meczu Barcelony z Rayo Vallecano to jego 20. bramka w tym sezonie ligowym, dzięki czemu utrzymuje on przewagę nad Kylianem Mbappe w rankingu goli La Ligi. Polak jest też wysoko w klasyfikacji Złotego Buta dla wszystkich europejskich lig (uwzględnia siłę rozgrywek).

Z kolei w rankingu najlepszych strzelców w historii futbolu, kapitan reprezentacji Polski oddala się od słynnego Węgra Ferenca Puskása, a od Niemca Gerda Müllera (którego rekord 40 goli w jednym sezonie Bundesligi Polak pobił w czasach Bayernu) dzieli go już tylko dziesięć bramek. Do Brazylijczyków Romario oraz Pelégo Lewandowskiemu brakuje odpowiednio 30 i 40 goli, co wydaje się różnicą trudną, ale nie niemożliwą do pokonania, przy utrzymaniu obecnej formy strzeleckiej przez kolejne dwa lata.

Oto przegląd najważniejszych klasyfikacji strzelców z udziałem Roberta Lewandowskiego – rankingów obejmujących zarówno trwający sezon, jak i całą historię futbolu.

Liga Mistrzów – najlepsi strzelcy – sezon 2024/2025

źródło: UEFA (stan na 19.02.2025 przed środowymi meczami 1/8 finału Ligi Mistrzów)