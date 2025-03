Ostatnia misja Thomasa Muellera

– Czasami naprawdę nie wiem, co zrobi, nie jestem w stanie przewidzieć jego drogi na boisku. Ale zawsze ma jeden cel: zdobyć bramkę – opowiadał były selekcjoner reprezentacji Niemiec. Upodobał sobie zwłaszcza mundiale, bo w turniejach w RPA (2010) i Brazylii (2014) strzelił po pięć goli.

– Z zasłużonymi zawodnikami trzeba obchodzić się otwarcie i uczciwie. W przeszłości nie zawsze tak było, sam tego doświadczyłem. Bayern musi dbać o relacje z Thomasem, by ten był gotowy do objęcia kiedyś ważnej posady w klubie – podkreśla Lothar Matthaeus. – Radzę mu, by spędził dwa lata w USA i poszerzył swoje horyzonty. To będzie dobre dla jego rozwoju i może dać mu lepszą pozycję negocjacyjną, jeśli zdecyduje się w przyszłości zająć jakieś stanowisko w Monachium.

Kluby z amerykańskiej MLS interesują się nim od dawna, więc Stany Zjednoczone to najbardziej prawdopodobny kierunek na kontynuowanie kariery. Wątpliwe, by Mueller przeniósł się do Arabii Saudyjskiej albo wybrał inny klub w Bundeslidze – to mogłoby zostać odebrane jako zdrada.