Barcelona liderem w Hiszpanii. Robert Lewandowski ma już więcej goli niż w całym ubiegłym sezonie

To oznacza, że Polak będzie grał w Barcelonie również w przyszłym sezonie, ale - jak informuje kataloński “Sport” - trwają negocjacje, by pozostał do 2027 roku i dopiero wówczas zakończył karierę.

Barcelona - Rayo Vallecano. Jak zagrał Wojciech Szczęsny?

Lewandowski grał do 81. minuty i raczej nie był zadowolony ze zmiany (zastąpił go Ferran Torres). Miał apetyt na drugą bramkę.

To był jeden z tych wieczorów, w których szansę wykazać się miał także Wojciech Szczęsny. Przed przerwą popisał się podwójną interwencją. W innej sytuacji uratował go sędzia, odgwizdując spalonego. Szczęsny był pewnym punktem katalońskiej drużyny, do końca zachował czujność i czyste konto.

Kibice Barcelony mają co najmniej dwa powody do świętowania: zwycięstwo nad wymagającym rywalem i awans na pozycję lidera. Ekipa Hansiego Flicka wyprzedza Real dzięki lepszemu bilansowi bramek.

Następny przystanek w jej ligowej podróży wypada na Wyspach Kanaryjskich. Mecz z Las Palmas w sobotę o 21.00. Dzień wcześniej Katalończycy poznają przeciwnika w 1/8 finału Ligi Mistrzów.