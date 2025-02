Bundesliga. Hit w Leverkusen na remis, Bayern krok bliżej odzyskania tytułu

Bayern przyjechał do Leverkusen, by nie przegrać i swój cel osiągnął. Bezbramkowy remis sprawia, że wciąż ma osiem punktów przewagi nad Bayerem i jest na dobrej drodze, by odebrać mu mistrzostwo Niemiec.