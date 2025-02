Manchester City – Real Madryt. Mecz dwóch poranionych drużyn

To będzie więc mecz dwóch poranionych drużyn. W tym sezonie obie przyniosły jak na razie więcej rozczarowań niż zachwytów. W dużo gorszej sytuacji znajduje się Manchester. Wielu obserwatorów wskazuje, że to zespół wypalony, a Pep Guardiola nie na czas dokonał rewolucji w kadrze.

Późną jesienią drużyna przeżyła poważny kryzys. We wszystkich rozgrywkach od końca października do świąt przegrała dziewięć meczów, dwa zremisowała i tylko raz zwyciężyła. Na obronę tytułu w Anglii City ma szanse tylko matematyczne - do rozpędzonego Liverpoolu traci 15 punktów. Szansę na trofeum zachowało właśnie w Lidze Mistrzów lub w Pucharze Anglii.

Kylian Mbappe wrócił do formy. W Hiszpanii goni Roberta Lewandowskiego

Real jest liderem w Hiszpanii, z drugiej strony ma wiele wpadek, a dotkliwa porażka w El Classico z Barceloną w Superpucharze (2:5), czy niedawna porażka z Espanyolem Barcelona, czynią z niego drużynę nieobliczalną.

Na swój poziom wzniósł się jednak w ostatnich dwóch miesiącach Kylian Mbappe. W klasyfikacji strzelców La Liga jest drugi (16 bramek) i goni Roberta Lewandowskiego (19 goli). W sobotę zdobył wyrównującego gola w derbach Madrytu z Atletico.

W 2025 roku ma na koncie dziewięć bramek, tyle samo co Mateo Retegui z Atalanty Bergamo. Lepszym strzelcem od 26-letniego Francuza jest – o ironio – jego rodak z poprzedniego klubu, czyli z PSG, Ousmane Dembele (13 goli).