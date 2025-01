Losowanie Ligi Mistrzów. Będzie hit Manchester City - Real Madryt

To było pierwsze takie losowanie po zmianie formuły Ligi Mistrzów. W środę zakończyła się pierwsza faza najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie. Awans do kolejnej rundy wywalczyły 24 drużyny, z których osiem ma zapewniony występ w 1/8 finału, a pozostałe – z miejsc od 9 do 24. w fazie ligowej – w 1/16 finału, czyli w barażu (play-off).

Reklama

16 zespołów zostało uporządkowanych parami w zależności do pozycji zajętej w poprzedniej rundzie. Wiadomo było, że mogą trafić na drużyny w zależności od wyników osiągniętych w pierwszej części LM.

Manchester City – Real Madryt. W ubiegłym roku zdecydowały rzuty karne

Słaba postawa Manchesteru City, który dopiero w ostatniej kolejce – pokonując Club Brugge (3:1) – zapewnił sobie awans, spowodowała zamieszanie w hierarchii Champions League. Drużyna Pepa Guardioli zajęła 22. miejsce i wiadomo było, że może trafić albo na Real Madryt (11.) albo na Bayern Monachium (12.). Więcej szczęścia mieli Bawarczycy. Ich rywalem będzie Celtic Glasgow. „Królewscy” trafili na City.

Real z Manchesterem spotkali się w poprzedniej edycji LM, w ćwierćfinale. To był zacięty dwumecz, padły dwa remisy (3:3, 1:1). Lepsi w dogrywce byli Hiszpanie. W półfinale Real wyeliminował Bayern, a w finale pokonał Borussię Dortmund.