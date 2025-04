Kapitan reprezentacji Polski pojedzie za to z Wojciechem Szczęsnym do Mediolanu odwiedzić Piotra Zielińskiego i Nicolę Zalewskiego. Czterech Polaków na boisku w półfinale najważniejszych europejskich rozgrywek to byłoby nie lada wydarzenie.

Nie wiadomo jednak, czy spełni się życzenie polskich kibiców, bo Zalewski wchodzi głównie z ławki rezerwowych, a Zieliński wciąż leczy kontuzję. Według “Gazzetta dello Sport” rehabilitacja tego drugiego przebiega pomyślnie i jest szansa, że wróci do gry w Interze już pod koniec kwietnia.

Jak Jakub Kiwior zatrzymał Kyliana Mbappe

To i tak z polskiego punktu widzenia będzie sezon historyczny. Po raz pierwszy w najlepszej czwórce jest aż pięciu naszych piłkarzy. Drabinka ułożyła się tak, że co najmniej dwóch z nich będzie się cieszyć z awansu do finału.

Stawkę biało-czerwonych uzupełnia Jakub Kiwior. Ma prawo czuć się wielkim wygranym tej wiosny. Wszedł do podstawowego składu za kontuzjowanego Gabriela i do spółki z kolegami z obrony zatrzymał Kyliana Mbappe oraz Viniciusa Juniora. Został rzucony na głęboką wodę i nie utonął. Może nawet wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce.

- Prawdopodobnie nigdy nie byłem bardziej dumny ze swoich zawodników - nie tylko dlatego, że dotarliśmy do półfinału, ale także z powodu okoliczności, w jakich to zrobiliśmy, mimo kontuzji i innych kłopotów - podkreślał Mikel Arteta.