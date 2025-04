Ten moment musiał kiedyś nadejść i lepiej, że stało się to teraz, a nie w półfinale czy finale Ligi Mistrzów. Takie głosy dominują w Katalonii po porażce 1:3 z Borussią Dortmund.

Obyło się bez poważnych konsekwencji, bo tydzień wcześniej Barcelona wygrała 4:0, ale radość z awansu mieszała się z goryczą pierwszej porażki w 2025 roku.

„Mundo Deportivo”: pięć lekcji dla Barcelony

- Nie możemy grać w ten sposób. Ułatwialiśmy Borussii tworzenie szans i strzelanie goli. Może to sygnał ostrzegawczy, którego potrzebowaliśmy. Musimy wyciągnąć z tego wnioski - opowiadał Robert Lewandowski. Wtórowali mu m.in. Frenkie de Jong i Pau Cubarsi.

Kataloński dziennik „Mundo Deportivo” pisze o pięciu lekcjach, jakie odebrała we wtorkowy wieczór Barcelona. Pierwsza z nich to konieczność utrzymywania koncentracji, nawet gdy rywalizacja wydaje się rozstrzygnięta. Druga to fakt, że drużyna jest zbyt zależna od Pedriego. Trzeci wniosek – obrona traci wiele bez Inigo Martineza. Czwarty – czasu na odpoczynek jest niewiele, dlatego trzeba umiejętnie zarządzać siłami piłkarzy. I wreszcie lekcja piąta – muszą się obudzić napastnicy, bo ostatnie dwa gole Barca zawdzięcza trafieniom samobójczym.