Drugi reprezentant Polski w Interze. Dlaczego Nicola Zalewski chce grać z Piotrem Zielińskim?

Transfery polskich piłkarzy. Kto zmienił zimą kluby?

Według “Gazzetta dello Sport” do przeprowadzki do Mediolanu skłoniła go rozmowa z trenerem Simone Inzaghim, ale swoją rolę odegrał też Zieliński. Zdaniem włoskiego dziennika Zalewski będzie gotowy do gry już w niedzielnych derbach Mediolanu (18.00, Eleven Sports 1) i mecz z Milanem zacznie na ławce rezerwowych.

Zalewski to kolejny piłkarz kadry Michała Probierza, który w zimowym oknie transferowym znalazł nowego pracodawcę. W poszukiwaniu gry kluby zmienili m.in. Kacper Urbański (wypożyczenie z Bologni do Monzy), Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam) i Karol Świderski (Panathinaikos Ateny).