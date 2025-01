Neymar ucieka z Arabii Saudyjskiej. Zarabiał około 300 tysięcy euro za minutę gry

Odchodząc z Al-Hilal, Neymar miał się zrzec kilkudziesięciu milionów euro. Wiele mówiło się o jego możliwej przeprowadzce do Interu Miami, w którym grają jego dawni kompani z Barcelony Leo Messi i Luis Suarez, interesowało się nim Chicago Fire, ale zamiast Stanów Zjednoczonych wybrał powrót do ojczyzny i związał się z Santosem. Podpisze z nim półroczną umowę. Ma zostać zaprezentowany kibicom w czwartek lub w piątek.

O czym marzy Neymar?

Nie brak jednak głosów, że to tylko przystanek w drodze do Europy, i Neymar, który w przyszłym tygodniu będzie obchodził 33. urodziny, zagra jeszcze na Starym Kontynencie.

Brazylijczyk marzy o tym, by pojechać w 2026 roku na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Twierdzi, że będzie to jego ostatni duży turniej. Jak wypadnie to pożegnanie z wielką sceną?