Chorzów czy Warszawa. Nadal nie wiadomo, który stadion będzie domem kadry

W poniedziałek portal meczyki.pl napisał, że ze względu na podwyższenie stawek za wynajem PGE Narodowego kadra już w marcu przeniesie się na Stadion Śląski w Chorzowie i rozegra na nim wszystkie spotkania eliminacji mundialu 2026.

Jeszcze tego samego dnia operator obiektu w Warszawie, Spółka PL.2012+, rozesłał jednak do mediów komunikat, w którym zaznaczył, że sprawa nie jest przesądzona. Przedstawił też koszty związane z organizacją ostatnich meczów reprezentacji.

Gdzie zagra piłkarska reprezentacja Polski w 2025 roku?

“Powyższe dane jasno wskazują, iż wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy między stronami nie pokrywało rzeczywistych i całkowitych kosztów przeprowadzenia operacji meczowej. W ofercie współpracy na rok 2025 Spółka PL.2012+ zaproponowała PZPN kwotę czynszu wyższą o około 35%, tj. 1,89 mln w przypadku meczu pojedynczego, a 1,39 mln w przypadku meczu podwójnego. Spółka cały czas pozostaje w gotowości do prowadzenia negocjacji” - zaznaczono, dodając, że “każdy inny organizator wydarzenia na PGE Narodowym ponosi we własnym zakresie koszty przygotowania infrastruktury tymczasowej niezbędnej do przeprowadzenia imprezy – tj. budowa sceny, toru wyścigowego, lodowisk itp.”.

We wtorek PZPN, po posiedzeniu zarządu, miał ogłosić, który obiekt będzie gospodarzem, ale usłyszeliśmy tylko, że “rozmowy z operatorami różnych stadionów rozpoczęły się jeszcze w październiku ubiegłego roku. Dokonano skrupulatnej analizy otrzymanych ofert. Negocjacje z potencjalnymi gospodarzami meczów są na bardzo zaawansowanym etapie, który umożliwi - w najbliższym czasie - podjęcie ostatecznej decyzji”.