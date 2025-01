Czerwona kartka Wojciecha Szczęsnego. Kto będzie bronił w Barcelonie?

W styczniu kataloński zespół czekają jeszcze spotkania z Betisem (w środę w Pucharze Króla), Getafe i Valencią (18 i 26 stycznia w lidze) oraz Benficą Lizbona i Atalantą Bergamo (21 i 29 stycznia).

Wojciech Szczęsny zawieszony. Kiedy będzie mógł wrócić do bramki?

Szczęsny zostanie zawieszony na jeden mecz i jak zauważa “Mundo Deportivo” będzie to mecz najbliższy. Wszystko dlatego, że zmieniono przepisy.

“Kara, która do niedawna była nakładana tylko w tych samych rozgrywkach, została zmodyfikowana, aby uniemożliwić zawodnikowi jej nie odbycie, jeśli nie wziąłby udziału ponownie w rozgrywkach” - wyjaśnia kataloński dziennik.

W przypadku Szczęsnego byłoby to bardzo prawdopodobne, bo kontrakt z Barceloną ma tylko do końca sezonu. Polak nie zagra więc w środę w Pucharze Króla, a do dyspozycji Flicka będzie dopiero na sobotnie spotkanie z Getafe. Tyle że liga to królestwo Peni. Jeśli Hiszpan odkupi winy, może się okazać, że na kolejny występ Szczęsnego będziemy musieli trochę poczekać.