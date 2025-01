Didier Deschamps odchodzi. Wiadomo, kiedy przestanie prowadzić Francję

Didier Deschamps: Czas powiedzieć „stop”

- W 2026 roku to będzie koniec. (...) Spędziłem ten czas z tym samym pragnieniem i pasją, by utrzymać Francję na najwyższym poziomie, ale 2026 rok to bardzo dobry (czas, by skończyć) - powiedział Deschamps w rozmowie z telewizją TF1. - Każdy powinien być gotów powiedzieć: stop, jest później życie. Najważniejsze jest, aby Francja pozostała na szczycie, tak jak było to przez wiele lat – dodał.

Deschamps przejął reprezentację Francji z rąk Laurenta Blanca w 2012 roku. Jego największym sukcesem z reprezentacją jest mistrzostwo świata w 2018 roku. Deschamps doprowadził też Francję do tytułu wicemistrza Europy w 2016 roku i wicemistrza świata w 2022 roku. W 2021 roku Deschamps wygrał z Francją Ligę Narodów.



Deschamps to jeden z trzech ludzi w historii, którzy zdobyli mistrzostwo świata w roli piłkarzy i trenerów.