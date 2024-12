Jakub Stolarczyk. Debiutował przeciw Liverpoolowi, w niedzielę może zagrać z Manchesterem City

Parę dni temu obchodził 24. urodziny. Lepszego prezentu niż debiut w najlepszej lidze świata wymarzyć sobie nie mógł.

Na ten moment czekał aż siedem lat. To wtedy trafił do akademii Leicester z Piasta Chęciny. Długo krążył jednak po niższych ligach w Szkocji (Dunfermline Athletic) i Anglii (Fleetwood Town, Hartlepool United).

Jakub Stolarczyk. Interesował się nim Raków Częstochowa

- Najtrudniejsze w adaptacji było dla mnie rozstanie z rodziną, biorąc pod uwagę to, że miałem wtedy tylko 16 lat. Jeżeli chodzi o wejście do drużyny, to raczej nie było z tym problemu, ponieważ większość zawodników czy też trenerów znała mnie już dość dobrze z moich wcześniejszych wizyt w Leicester. Z czasem doszedł college w języku angielskim, co też było dla mnie dużym wyzwaniem, i udało mi się ukończyć go z dobrymi wynikami - opowiadał w rozmowie z portalem “Łączy Nas Piłka”.

W 2023 roku dołączył wreszcie do seniorskiej drużyny Leicester. Bronił w Pucharze Anglii i w Pucharze Ligi, ale w Championship (druga liga) zanotował tylko dwa występy. Miał więc niewielki wkład w awans do Premier League.