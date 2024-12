Polska to łatwiejszy rywal? Hiszpania i Holandią stoją przed dylematem

W kontekście awansu na mundialu Hiszpanie i Holendrzy stoją więc przed dylematem. Postawić na dobry wynik w Lidze Narodów, czy myśleć przyszłościowo, o teoretycznie wygodniejszej drodze na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku?

Hiszpania nie zamierza kalkulować

"Losowanie stawia 'Oranje' w przedziwnej sytuacji” – pisze holenderski serwis telegraaf.nl. Także w hiszpańskich mediach pojawiają się rozważania, że „na papierze droga Hiszpanii do mistrzostw świata będzie trudniejsza, jeśli pokona Holandię”.

Paradoks ten zrodził się w wyniku słabnącej pozycji piłkarskiej reprezentacji Polski w oczach rywali. Holendrzy piszą i mówią „o dobrym losowaniu”, bo mogliby przecież trafić na Ukrainę bądź Turcję.

- Mam nadzieję, że trafimy do grupy E z Turcją, Gruzją i Bułgarią – powiedział zdecydowanie dziennikowi „Marca” Pablo Amo, asystent selekcjonera kadry Hiszpanii Luisa de la Fuente. – Oczywiście wiele zależy od tego, co wydarzy się w marcu i tak naprawdę mówienie o tym, która to będzie grupa, nie ma w tym momencie sensu – dodał.

Kiedy rozpoczynają się eliminacje mistrzostw świata?

Eliminacje do mistrzostw świata rozpoczną się w marcu. Awans do mundialu wywalczą bezpośrednio zwycięzcy 12 grup. Drużyny z drugich miejsc oraz cztery najwyżej sklasyfikowane zespoły z ostatniej edycji Ligi Narodów, które nie wywalczyły bezpośredniego awansu, wystąpią w barażach.