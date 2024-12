Borussia Dortmund - Barcelona. Robert Lewandowski przyjeżdża do Łukasza Piszczka

- To jeden z najpiękniejszych stadionów, na którym panuje spektakularna atmosfera. To bardzo pomaga zawodnikom. My też będziemy mieli wsparcie kibiców, co stanowi dodatkową motywację - mówi Hansi Flick.

Gorszymi wynikami trener Barcelony się nie przejmuje. - To normalne, że zdarzają się słabsze spotkania. Zespół wie, jakie są tego przyczyny. Porażki służą także rozwojowi, nauce i doskonaleniu - przekonuje Flick, który liczy, że w środę z dobrej strony pokaże się nie tylko Lewandowski.

Liga Mistrzów - 6. kolejka

Środa

Atletico Madryt - Slovan Bratysława (18.45, Canal+ Extra 2)