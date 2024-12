Jamie Bynoe-Gittens. Strzelił gola Bayernowi, chcą go wielkie kluby

Do 85. minuty Borussia prowadziła i mogła być pierwszą drużyną, która pokona w Bundeslidze lidera z Bawarii, a Jamie Bynoe-Gittens zostać bohaterem najważniejszego meczu w Niemczech.

20-letni skrzydłowy młodzieżowej reprezentacji Anglii popisał się efektownym rajdem zakończonym bramką, ale w końcówce wyrównał Jamal Musiala.

Jamie Bynoe-Gittens. W ślady Jude'a Bellinghama

To ósme trafienie Gittensa w tym sezonie (licząc wszystkie rozgrywki). Dobra forma sprawia, że zaczyna się nim interesować konkurencja. Borussia już wcześniej ogłosiła, że nie puści go do innego klubu za mniej niż 100 mln euro.

Do Dortmundu przyszedł cztery lata temu z akademii Manchesteru City, ma wprawdzie kontrakt ważny do 2028 roku, ale już ustawia się po niego kolejka chętnych. Czy pójdzie w ślady rodaka Jude'a Bellinghama, na którym Borussia zarobiła niedawno fortunę, sprzedając go do Realu Madryt?