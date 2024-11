„Lewandowski przy jednym stole z Ronaldo i Messim”. Hiszpańska prasa o wyczynie Polaka w Lidze Mistrzów

“Teraz, gdy zaczynają się pojawiać nazwiska jego ewentualnego następcy, 36-letni Polak chciał dać sygnał, że ma jeszcze wystarczająco dużo czasu i że jeśli jest jedna rzecz, na której się zna, to strzelanie goli. Potwierdził, że jest kluczowym elementem drużyny Hansiego Flicka” - zaznacza “AS”.

101 bramek Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Co powiedział Hansi Flick?

Kataloński “Mundo Deportivo” dodaje, że Polak “zapisał kolejną złotą kartę w swojej karierze”. “Nie uspokoił się, dopóki nie zamknął wieczoru swoją 101. bramką. W tym sezonie ma już na koncie 22 gole, jeszcze pięć i będzie miał więcej niż w całym poprzednim sezonie” - pisze “Mundo Deportivo”, umieszczając na okładce jego zdjęcie i nazywając go “kilerem”.

Lewandowskiego, który z siedmioma trafieniami otwiera klasyfikację strzelców Ligi Mistrzów, wychwalał także trener Hansi Flick.

“Znam go jeszcze z Bayernu, tam również bił każdy rekord. Teraz też strzela. To dla nas ważne. Ale wspiera go cały zespół. Inni zawodnicy pomagają mu zdobywać bramki” - mówił Flick.