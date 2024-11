Kto awansował, a kto spadł. Kiedy losowanie Ligi Narodów?

We wtorek odbyły się ostatnie tegoroczne mecze LN. Ostatnie rozstrzygnięcie zapadły w dywizjach B i C. W grupie trzeciej dywizji A oba mecze: Bośnia i Hercegowina – Holandia (1:1) i Węgry – Niemcy (0:1) nie miały znaczenia dla końcowego układu tabeli.

Znani są więc wszyscy ćwierćfinaliści, którzy wiosną przystąpią do rywalizacji w fazie pucharowej oraz drużyny z bezpośrednim awansem do dywizji A i B. Polska w poniedziałek poniosła porażkę ze Szkocją (1:2) i spadła na czwarte miejsce w grupie, co oznacza degradację – pierwszy raz w historii – do dywizji B.

Kto zagra w ćwierćfinałach, kto w barażach Ligi Narodów?

Do ćwierćfinałów awansowały: Portugalia, Francja, Niemcy, Hiszpania (z pierwszych miejsc) oraz Chorwacja, Włochy, Holandia, Dania (z drugich miejsc). Zagrają w nich 20 i 23 marca 2025 roku. Półfinały zaplanowane zostały na 4 i 5 czerwca, a mecz o 3. miejsce i finał – 8 czerwca. Tytułu bronią Holendrzy, w dwóch wcześniejszych edycjach triumfowali Włosi i Portugalczycy.

O utrzymanie w dywizji A zagrają: Szkocja, Belgia, Węgry i Serbia, które zmierzą się z zespołami z drugich miejsc dywizji B: Ukrainą, Grecją, Austrią, Turcją. Do Dywizji A awansowali automatycznie zwycięzcy grup z dywizji B: Czechy, Anglia, Walia, Norwegia.