Portugalia - Polska. Ból głowy po Porto. Dlaczego znów padliśmy po jednym ciosie?

Co musi się stać, żeby Polska utrzymała się w Lidze Narodów?

Swoją szansę dostanie zapewne w poniedziałek, kiedy Polacy zagrają o 20.45 na PGE Narodowym ze Szkotami. Naszym piłkarzom do utrzymania trzeciego miejsca w grupie – oznacza baraże o utrzymanie – wystarczy remis. Rywale są jednak na fali, bo po remisie z Portugalią (0:0) pokonali Chorwatów (1:0), a we wrześniu na Hampden Park to oni byli piłkarsko lepsi, choć wygraliśmy 3:2.

My gramy o utrzymanie, a oni o pełną pulę. Porażka oznacza dla Szkotów degradację, a przy zwycięstwie – jeśli Chorwaci przegrają z Portugalią - mogą nawet awansować do ćwierćfinału. Polacy są w walce o utrzymanie w lepszej sytuacji, ale rosną wątpliwości, czy do elity Ligi Narodów pasują, skoro w czterech edycjach pokonywali tylko Bośniaków, Walijczyków i Szkotów. 16 pozostałych meczów z Portugalczykami, Chorwatami, Belgami oraz Holendrami przyniosło 5 remisów i 11 porażek.

Liga Narodów to środek do celu, jakim są przyszłoroczne eliminacje mundialu, za które rozliczymy Probierza, ale porażka ze Szkotami wpłynęłaby na klimat wokół kadry i mogłaby rozpalić dyskusje na temat przyszłości samego selekcjonera, choć niektórzy uważają, że na stanowisku pozostanie tak długo, jak prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) będzie Cezary Kulesza.