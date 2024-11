Francja – Izrael w Lidze Narodów. Jeden funkcjonariusz na czterech widzów

Bez wprowadzonych odgórnie ograniczeń stadion na pewno nie wypełniłby się do ostatniego miejsca. Jedni się bali, inni bojkotowali to wydarzenie. Większość reprezentantów Francji nie przekazało rodzinom i znajomym wejściówek na to spotkanie.

Francja – Izrael. Najważniejsi politycy na trybunach Stade de France

Francuskie media wyliczyły, że nigdy tak wielka liczba funkcjonariuszy policji i służb specjalnych (4 tys. plus 1,5 tys.) nie pilnowało tak małej ilości widzów. Według wszelkich rachunków wyszło, że jeden funkcjonariusz przypadał na czterech kibiców.

Incydentów było niewiele. Słychać było pojedyncze gwizdy podczas hymnu Izraela, doszło również do dwóch prób ataku kibiców Izraela. Fanów gości miało być kilkuset, ostatecznie przyszło na stadion kilkudziesięciu. Niektórzy z nich wznosili okrzyki „Uwolnić zakładników”, nawiązując do ataku Hamasu w Strefie Gazy z 7 października 2023 roku.

Na trybunie prezydenckiej Stade de France w geście solidarności z Izraelem zasiedli najważniejsi politycy francuscy. Był prezydent Emmanuel Macron, premier – Michel Barnier, byli prezydenci – Francois Hollande i Nicolas Sarkozy. W tym samym czasie niektórzy politycy opozycji uczestniczyli w propalestyńskiej manifestacji zorganizowanej w Paryżu. Wzięło w niej udział około 400 osób.