Jaś Fasola i czeski renesans

Podczas gdy my cieszymy się z obecności dwóch zespołów w najmniej prestiżowych rozgrywkach UEFA (Jagiellonia i Legia Warszawa), niewiele brakowało, by Czesi mieli dwóch przedstawicieli w Lidze Mistrzów, bo Slavia dotarła do ostatniej rundy eliminacji, lecz przegrała z Lille. To niepokojąca przepaść między polskim oraz czeskim futbolem, którą pewnie nieprędko uda się zasypać, bo choć zasoby mamy porównywalne, to nie umiemy nimi zarządzać.

LIGA MISTRZÓW – 3. KOLEJKA

Wtorek

Milan – Club Brugge (18.45, Canal+ Extra 2)

Monaco – Crvena Zvezda Belgrad (18.45, Canal+ Extra 3)

Juventus – Stuttgart (21.00, Canal+ 360)

Real Madryt – Borussia Dortmund (21.00, Canal+ Extra 1)