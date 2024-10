Ultrasi we włoskiej piłce. Szefowie brudnego biznesu

Gónicze ekwiwalenty węglowe dla emerytów i rencistów. Kto ma do nich prawo? Jakie to kwoty?

Część byłych pracowników kopalń oraz byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy. Emerytom i rencistom górniczym wypłaca go ZUS. Ekwiwalent węglowy należy się też wdowom, wdowcom lub sierotom po byłych pracownikach kopalń i przedsiębiorstw górniczych – jeśli osoby te mają prawo do renty rodzinnej. Komu dokładnie należy się ekwiwalent? Co trzeba zrobić, by go dostać? Jaka jest jego wysokość?