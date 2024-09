W niedzielę wieczorem Barcelona rozbiła Villarreal 5:1. Lewandowski strzelił dwa gole, mógł nawet uzyskać hat tricka, gdyby nie spudłował z rzutu karnego.

Radość ze zwycięstwa przyćmiła jednak groźnie wyglądająca kontuzja Marca-Andre ter Stegena. Bramkarz katalońskiego zespołu jeszcze w pierwszej połowie, podczas jednej z interwencji, upadł na murawę, został zniesiony na noszach i odwieziony do szpitala.

Wstępne diagnozy mówią, że kontuzjowane kolano może leczyć nawet do końca sezonu. To byłaby ogromna strata, bo Ter Stegen to także kapitan drużyny i jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Barcelony.

- Podpisanie kontraktu z nowym bramkarzem? To nie jest właściwy moment na poruszanie tego tematu. Jestem bardzo smutny i nie chcę teraz o tym rozmawiać - uciął spekulacje trener Hansi Flick.