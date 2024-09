Nadzieję na odwrócenie losów rywalizacji dawała City druga żółta kartka dla Leandro Trossarda, który odepchnął Bernardo Silvę, a później wybił piłkę.

Manchester City - Arsenal. Jak zagrał Jakub Kiwior?

Arsenal, grając całą drugą połowę w osłabieniu, był zmuszony do zmiany taktyki. Bronił się wszelkimi siłami i sposobami, utrudniał mistrzom Anglii konstruowanie akcji, starał się opóźniać grę.

Manchester City bił głową w mur, a Kanonierzy odliczali minuty do upragnionego zwycięstwa. Mikel Arteta wzmacniał defensywę. Szansę dostał nawet Jakub Kiwior, zmieniając kontuzjowanego Calafioriego. To był pierwszy występ Polaka w tym sezonie i z pewnością go zapamięta, choć spędził na boisku nieco ponad 20 minut.

To on zablokował strzał rywali w doliczonym czasie, ale potem do piłki dopadł John Stones i ustalił wynik na 2:2.