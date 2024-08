Gdy spojrzymy na frekwencję na tych meczach, wyróżnia się spotkanie w Tbilisi (prawie 52 tys. kibiców), a teraz też - jeszcze bardziej – w Warszawie. Można wręcz powiedzieć, że Stadion Narodowy trochę do tego zestawu obiektów (i zestawienia frekwencji) nie pasuje.

Finał Ligi Mistrzów nie dla Stadionu Narodowego – dlaczego? Brakuje jednego

Superpuchar Europy z udziałem Realu i Atalanty dołączył do krótkiej listy meczów zorganizowanych przez UEFA na Stadionie Narodowym. Są na niej jeszcze: finał Ligi Europy z 2015 roku (Sevilla – Dnipro, z golem Grzegorza Krychowiaka) oraz pięć meczów Euro 2012 (trzech Polski, ćwierćfinału Portugalia – Czechy i półfinału Włochy – Niemcy), z okazji którego Stadion Narodowy został zbudowany. Dziś możemy żałować, że obiekt w Warszawie nie został zaprojektowany trochę większy, o pojemności 60-65 tys. miejsc. To oczywiście gdybanie (choć gdybanie poparte tym, komu UEFA powierzała najważniejsze mecze), ale gdyby tak się stało, można mieć przekonanie graniczące z pewnością, że większy Narodowy byłby też gospodarzem jakiegoś finału Ligi Mistrzów. Po 2012 roku ostatni mecz sezonu Champions League gościł m.in. Estadio da Luz w Lizbonie (64 tys. miejsc). Choć po finale Ligi Mistrzów w 2007 roku prezydent UEFA Michel Platini oświadczył, że chce, aby finały Ligi Mistrzów odbywały się na stadionach o średniej pojemności 70 tys. widzów, ale europejska federacja zdaje się nie trzymać tej zasady kurczowo (zresztą Platiniego w niej od dawna już nie ma). Narodowy pod względem logistycznym i organizacyjnym spełnia najwyższe europejskie standardy – wszystkie, za wyjątkiem pojemności.

Co ciekawe, po warszawskim finale Ligi Europy w 2015 r., Mikołaj Piotrowski, dyrektor ds. komunikacji spółki PL.2012+ (ówczesny operator stadionu) napisał na Twitterze: „Liga Europy za nami! @StadionNarodowy rozpoczyna drogę do Ligi Mistrzów! Dziś najwyższa ocena od UEFA! Klasa ELITE!”. Następnie w rozmowie z Eurosport.Onet.pl dodał: - Istnieje techniczna możliwość, by pojemność stadionu zwiększyć do 60 tys. Wszystko może się odbyć w ramach istniejącej infrastruktury. W jaki sposób? Po prostu układ krzesełek można na wiele sposobów modyfikować. Wczoraj na przykład powiększyliśmy wielkość trybuny prasowej, bo takie były wymogi UEFA. Te brakujące 1500 miejsc moglibyśmy dostawić w różnych punktach stadionu. Przy takiej wielkości trybun to naprawdę nie byłby problem. Powiem nawet, że krzesełka czekają w gotowości w magazynie.

Dziewięć lat później jesteśmy po Superpucharze Europy na Stadionie Narodowym, ale na finał Ligi Mistrzów w Warszawie, trudno liczyć.